Helded boonuslepingud: politsei murrab pead, kas HKScani eksjuhid Soorm ja Tuvi võisid omastada 400 000 või 1,3 miljonit eurot

Politseil on praegu HKScan Estonia endiste juhtide Teet Soormi ja Mart Tuvi kriminaalasjas kontrollimisel kaks vastandlikku versiooni.

Neist esimese kohaselt on boonusleping, millele viitavad Soorm ja Tuvi, võltsing. Seni pole suudetud leida ühtegi firma nõukogu otsust, mis kinnitaks helde boonuslepingu sõlmimist.

Lepingu viimasel leheküljel on HKScani Soome emafirma kahe juhtivtegelase allkirjad. Need allkirjad puuduvad aga lepingu esimestel lehekülgedel. Uurijad peavad võimalikuks, et seal võis algselt olla hoopis muu tekst, mis pärast allkirjade saamist ära vahetati.

Teine uurimisversioon lähtub sellest, et boonuslepingud on seaduslikud. Uurimist kureeriv abiprokurör Hendrik Kaing aga leiab, et ka sel juhul maksti Soormile ja Tuvile välja 400 000 eurot rohkem, kui boonuslepingud ette nägid. Väidetavad kuriteod toimusid aastail 2010–2014 ning neid uuritakse muuhulgas rahapesuna.

Advokaat Karoliina Kõrgesaare sõnul on kaitsjad pakkunud uurimiseks originaalallkirjadega lepingut, aga prokuratuur ei taha teha sellele ekspertiisi.

Mida asjaosalised ise arvavad, sellest loe Eesti Ekspressist.