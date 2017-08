Heldur Meerits: valitsus võttis korraga liiga palju erinevaid muudatusi ette

"Kõrged maksud tähendaks, et riik teeb inimeste heaks paljusid asju. Kõrged palgad ja hinnatase viitavad aga suurele tööviljakusele. Ma ei ole küll üheselt veendunud, et Eesti tööviljakus kasvab selliselt, et pikaajaliselt kannataks kõrgeid palku maksta. Viimased aastad on näidanud, et inimestel on heameel tõusvate palkade üle, kuid tööviljakus ei ole järele tulnud.

Need palgad on tulnud ettevõtete kasumite arvelt. Kui ettevõtetel on vähem kasumit, siis on pangad ettevaatlikumad laenude andmisel, ning kui vaadata viimase kolme aasta investeeringuid tootlikkuse tõstmisse, siis nendega on meil tegelikult kehvasti. Kui ettevõtted ei investeeri piisavalt, siis võiks kahtlustada, et nad ei ole pikaajaliselt suutlikud kõrgeid palku maksma.

Suure maksukoormuse suund tundub mulle tõenäolisem. Sotsiaalsfääri – tervishoid, pensionisüsteem – rahavajadus järjest kasvab."