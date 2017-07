Hendrik Relve: mingit katastroofi meie metsanduses ei ole

"Meie ühiskonnas on praegu palju raskem olla iseseisev mõtleja, kui oli mõni põlvkond tagasi. Internet ja massimeedia... See puder, mis kõikide peas ühtemoodi keerleb, see tihti eksitab, see ei aita.

Paraku on valdavalt nii, et kõige rohkem hääli koguv jutt metsa kohta on ikkagi linnastunud eestlase jutt. Küll aga meeldib talle pärast rasket töönädalat minna loodusesse. Ja siis on ta pettunud, et mets muutub, et puud ei olegi igavesed. Mets muidugi on mõnes mõttes igavene, aga metsa nägu on alati muutunud.

Seda, mis praegu toimub, ma nimetan metsasõjaks. See pole üldse Eestis esimene. Mäletad, et esimene oli üheksakümnendate teisel poolel. Nüüd, kui see kõik on teist korda, on mul üha rohkem selline tunne, et ei tahetagi üksteisest aru saada.

Minu pilgu läbi on hetkeseis selline, et mitte mingit katastroofi meie metsanduses ei ole. "