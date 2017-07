HETK, MIDA EI SAA KORRATA | Täna 25 aastat tagasi võitis Erika Salumäe taasiseseisvunud Eestile esimese olümpiakulla

Täna 25 aastat tagasi, 31. juulil 1992 võitis Erika Salumäe Barcelona olümpiamängudel taasiseseisvunud Eestile esimese olümpiakulla.

Trekisõidu sprindifinaalis oli Salumäe vastakuti sakslanna Annett Neumanniga, võites kolmest sõidust kaks ja saades tasuks olümpiavõidu.

Salumäe kuldmedal oli iseseisvale Eestile esimene pärast 56-aastast vaheaega.

11. juunil, päeval, mil Erika Salumäe tähistas Pärnus oma 55. sünnipäeva vastas ta Delfi sporditoimetuse juhi Ivar Jurtšenko küsimusele, kas taasiseseisvunud Eesti esimesest kuldmedalist midagi paremat üldse saabki juhtuda, nii: "Minu jaoks küll mitte. Võib-olla ka eesti rahva jaoks. Taasiseseisvunud Eesti esimesed olümpiamängud, kohe kuld, lipp tõusis - mis siis, et valepidi -, mängiti Eesti hümni. Seda hetke vist enam korrata ei saa. See on ja jääb. See on tehtud."

Reportaaži Erika Salumäe sõitudest kullani saad kuulata ERR arhiivist.