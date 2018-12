Hevimad jõulud: kuula neid laule, kui kimbutab jõuluäng

Soome süngevõitu (aga väga hea huumorisoonega) raskerokibändi Viikate repertuaarist leiab terve plaaditäie jõulumuusikat. Nad andsid aastal 2001 välja plaadi “Vuoden synkin juhla”, mis müüb tänapäevani just jõulude paiku väga hästi. Jõuluteemaline on terve plaat, aga eraldi esiletõstmist väärivad toredad rasked versioonid pärimuslikest jõululauludest:

"Sylvian joululaulu" (laulab Viikate enda solist Kaarle Viikate)



"Varpunen jouluaamuna" (laulavad Timo Rautiainen ja Seppo Pohjolainen, Trio Niskalaukaus)



“Suojelusenkeli” (laulab Juoni Hynynen, Kotiteollisuus)

Edasijõudnud võivad kuulata ka laule "Talvi see viimein", “Aattoiltana", "Viattomien lasten päivä", “Lahja", "Häpeän lyhty", "Olkoon näin".

NB! Viikate kuulamisel tasub siiski meeles pidada, et toime poolest sarnaneb see bänd antibiootikumidega – ravib tõhusalt, aga koos alkoholiga tarvitatuna võib esile kutsuda soovimatuid kõrvaltoimeid.

Filmimuusikast mööda ei saa

Üks toredamaid (et mitte öelda talutavamaid) jõulufilme “Visa hinge” esimese kolme osa kõrval on kahtlemata “Armastus on see” (“Love Actually”), kus vananev rockstaar Billy Mack (Bill Nighy) teeb jõuluteemaliseks algupäraselt briti rockbändi Troggs poolt esitatud laulu “Love Is All Around”, millest saab siis “Christmas Is All Around”. Soovitan. Nii laulu üksi kui ka tervet filmi.

Jõuluvanale pahad poisid ei meeldi

Hea maitse servast pisut kaugemale nihkudes tasub kuulata ka näitleja Adam Sandleri väga elulist ja õpetlikku pala “The Christmas Song”.

And last but not least: Muppetite “Ringing Of The Bells”. Siin on kommentaarid liigsed. Muppetid on Muppetid.

Häid pühi ja palju veel paremat muusikat!