Hiidlased ei malda kanali süvendamiseks suve lõppu oodata

Hiiumaal ei olda rahul sellega, et kuigi Rukki kanali madala veetaseme probleem oli teada juba aastaid tagasi, midagi suuremat selle lahendamiseks pole riik ette võtnud ja ka nüüd tuleb süvendausega veel augustikuuni oodata.

Nimelt lubas majandusminister Kadri Simson esmaspäeval hiidlasete, et eelarves on Rukki madala süvendustöödele eraldatud ligi 400 000 eurot, aga enne suve lõppu ei saa töödega pihta hakata, sest kõigepealt on tarvis madalik veelkord täpselt üle mõõdistada ja teiseks takistab merepõhja kaevetöid kalade kudemisaeg.

Hiiumaa vallavanem Reili Rand leiab, et süüdlase otsimise asemel peaksime praegu keskenduma olukorra lahendamisele. Ta tõdeb, et probleem pole uutes laevades, madal veetase on kimbutanud Hiiumaa parvlaevaühendust erinevate ministrite ja eri laevade ajal.

"Hiidlaste ootus on, et riik oma vastutusalas toimetaks otsustavalt ja leiaks tekkinud olukorrale kiire lahenduse," märgib Rand. "On tähtis, et fookus ei kaoks laevatee hooldamise vajaduselt. Kõigi hiidlaste ootus on ju ühesugune – Rukki kanali süvendamine kevadel esimesel võimalusel, et oleks tagatud tõrgeteta praamiühendus Hiiumaa ja mandri vahel."

Reili rand lisab, et nii Hiiumaa vald, maanteeamet kui parvlaevaoperaator on ühiselt välja töötamas tegevuskava, et sarnaste tõrgete ilmnemisel edaspidi oleks olemas läbimõeldud plaan B.