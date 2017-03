Hiidlased kutsuvad üles taotlema eesti süldile EL kvaliteedimärgist

Foto on illustratiivne. Foto: Panthermedia, Scanpix

Mis meid eristab lätlastest? Ei, mitte see, mida teie arvate! Hoopis asjaolu, et lätlastel on praeguseks juba pea kümme kohalikku toidutoodet tähistatud Euroopa Liidu garanteeritud toote (GTT) tähisega, rääkimata kolmest tähistatud alkoholist ja 16 tähistusest Leedus.