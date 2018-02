Hiidlased on rahuolematud: lumest puhastamata kõnniteed tekitavad ohtlikke olukordi

Foto on illustratiivne.

Kärdla elanikud kurdavad, et kõnniteedelt on lumi õigel ajal ära lükkamata ja jalakäijail tuleb kas lumes sumbata või minna sõiduteele.

Hiiu Lehe lugeja kirjeldas olukorda, kus eelmise nädala lumisel hommikul oli Kalda tänava lasteaia juures kõnniteel lumi. Lugejale tundus olukord lasteaia juures koguni ohtlik, sest lükkamata kõnniteedel ei saanud liigelda ja lapsevanemad olid sunnitud kõndima autoteel, lapsed kelguga järel.

Hommikuti on liiklus lasteaia juures tihe, sest paljud vanemad toovad lapsed lasteaeda autoga. Samas on ka bussijaam, kust hommikusel tipptunnil väljub mitu liinibussi. Tol hommikul oli liiklus lasteaia ümbruses häiritud, kinnitas too lapsevanem.

Kärdla teede-tänavate talihoolduse eest vastutab AS Eesti Keskkonnateenused.

Ettevõtte Hiiumaa osakonna juhataja Aivo Kriiska ütles eile, et Kärdla tänavad jagunevad vastavalt hooldustasemetele ja nende lumest puhastamiseks on ette nähtud erinevad reageerimisajad. “Meie reageerimisaeg algab alles siis, kui sadu on lõppenud, aga jälgime alati ise ilmateadet ja enamasti oleme lund lükkamas juba enne saju lõppu,” selgitas Kriiska.

“Oleme talihooldusega valmis jõudnud õigeaegselt, kohati oleme madalama hooldustasemega tänavad jõudnud lumest puhtaks lükata isegi kiiremini kui nõutud,” ütles Kriiska. Samas lisas ta, et saab inimeste murest aru: “Üritame anda endast parima, et tänavad korralikult hooldatud oleks.”