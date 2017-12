Hiie sõbraks valiti Paluküla hiiemäe hoidja

Laupäeval toimunud kümnendal Hiie väe tunnustamissündmusel Eesti Rahva Muuseumis pärjati tänavuseks hiie sõbraks Eha Metsallik ning seda aastatepikkuse tegevuse eest Paluküla hiiemäe hoidmisel ja kaitsmisel.

Põlisrahvaste Sihtasutuse esindaja Liina Meta Kuuskman ütles tunnustuse väljakuulutamisel:

„Meie tänavune hiie sõber on naine, kelle soontes voolab harjakate veri. Ta on viie lapse ema ja 20 lapse vanaema. Teda iseloomustavad hästi sellised sõnad nagu julge, isepäine, lahke, sihikindel, hoolitsev, loov, raudse selgrooga vaba inimene. Ta elab Paluküla hiiemäe lähedal, vana Harjumaa ja Järvamaa piirialal kõrvalises kohas, kus karud liiguvad ja tema mesipuid puistavad. Ta on inimene, kes austab põlisrahva pärimust ja vahetut suhet metsiku, isepäise, ise toime tuleva alistamata loonaga. Ta hoiab ja kannab edasi Paluküla hiiemäe pärimust, ja aitab koos abikaasaga korraldada tähtpäevi Paluküla hiiemäel.

Viimastel aastatel on ta korduvalt esinenud kohalikus ajakirjanduses Paluküla hiiemäe ja põlisrahva metsade kaitseks ning teadvustanud ka muid ümbruskonna pühapaiku. Ta on kaitsnud südikalt Kõrvemaa maastikukaitseala teemalistel ja muudel nõupidamistel Palukyla hiiemäge raiujate ja arendajate eest.“

Hiie sõber vöötati väevööga ning talle anti üle hiie sõbra kirves.

Paluküla hiiemäe kaitsmise eest antakse hiie sõbra nimetus juba teist korda. Lembi Välli, Arvi Sepp ja Toivo Sepp said tunnustuse 2009.

aastal, kui oli oht, et pühale mäele rajatakse spordikompleks.

Tänavu küsitakse EAS-ilt toetust, et rajada Palukülla Haldjamaa teemapark, mis ei arvesta üldse kohalikku pärimust.

Sündmusel anti üle ka 19 hiite kuvavõistluse auhinda ning tunnustati 12 hiiesõbralikku tegu.