Hiiepaikade fotovõistlusele saab töid esitada keskööni

31. oktoobril kell 00.00 lõpeb tööde esitamine hiite foto- ehk kuvavõistlusele, mille eesmärk on jäädvustada põliseid looduslikke pühapaiku ning väärtustada nendega seotud loodus- ja kultuuripärandit.

Tänavu kümnendat korda toimuva võistluse peaauhind on 1000 eurot. Võistlusel pööratakse erilist tähelepanu soome-ugri pühapaikadele, mille parima foto auhinnaks on 300 eurot. Eraldi julgustatkse pühapaiku jäädvustama kuni 16aastasi lapsi ja noori, kelle parima foto auhind on 200 eurot.

Lisaks jagatakse eriauhindu teemadel: hiis, püha puu, kivi, veekogu, annid, hiie valu, pärimus jm. Lisaks rahalistele auhindadele ootab võitjaid sündmuste ja koolituste vabapääsmeid, turismitalude ja suitsusaunade külastusi, kirjandust jm.

Ettevõtmise korraldaja Ahto Kaasiku sõnul on praeguseks laekunud 381 fotot, mis kõik on ka võistluse veebilehel näha.

"Seega on kõikidel osavõtjatel suur võimalus mõni hinnaline või muidu tore auhind võita," innustab Kaasik kõiki pühapaikade austajaid kuvavõistlusel osalema.

Palvetamiseks, andide toomiseks, ravimiseks ja teisteks kombetalitusteks mõeldud põlised pühapaigad on eesti jt soome-ugri rahvaste maastikul ja kultuuris olulisel kohal. Pühapaikadega seotud vaimne pärand on hõimurahvastel sarnane ning moodustab meie ühises identiteedis keele kõrval läbiva telje. Samas ühendab see pärand meid ka maailma teiste loodust austavate põlisrahvastega. Rahvusvahelise looduskaitseliidu (IUCN) hinnangul on pühapaigad inimkonna vanimad looduskaitsealad.

Kuvavõistlust korraldavad Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskus, Hiite Maja SA ning Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda. Võistlust toetavad: Kehrwieder, Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv, Eesti Rahva Muuseum, Võro Instituut, Mulgi Kultuuri Instituut, Tihuse hobuturismitalu, Eesti Folkloorinõukogu, Eesti Pärimusmuusika Keskus, Alar Krautmani Terviseakadeemia, Viru Folk, Roheliste Rattaretk, Looduse aasta foto, Muraste Looduskool, Põlistarkuste ja Rahvaravi Kool, Mooska talu, Tagavälja talu, SA Kalevipoja Koda, Eesti Trükimuuseum, Siniallika trahter, kirjastus Pegasus, Maarja looduskosmeetika, Marit Õunapuu keraamika ning meestelauluselts LÜÜ-TÜRR.

Lisateavet kuvavõistluse kohta saab siit.