Hiigelkogus laastukorve rändab Avinurmest suure Jaapani sisustuskaubamaja lettidele

Selleks on ligemale 25 töötajaga tootmises mõned inimesed ümber õpetatud ja lisajõudegi palgatud.

Tellija on üks Jaapani suuremaid, eestlastele teada-tuntud IKEA mõõtu sisustuskaubamaja.

"Puit on jaapanlastele väga kodune ja tuttav materjal, ka traditsioonilised Jaapani majad on puidust. Käsitööd hinnatakse Jaapanis kõrgelt, aga laastukorvid on meile midagi uut," rääkis ajalehele Põhjarannik sisustushiiu esindaja Hiroshi Kaibara.

Pikemalt saad väikesel Avinurme ettevõttel ees seisvast suurest väljakutsest lugeda SIIT.