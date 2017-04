Hiina turg on Eesti piimatoodetele avatud, aga ühtki koormat pole veel teele saadetud

Tänavuse aasta algusest on Hiina turg meie piimatoodetele avatud, ometi pole veel ühtki koormat piimatoodetega Hiinasse jõudnud.

"Hiina ametnikud on hinnanud meie toidu- ja veterinaarjärelevalve korralduse hästi toimivaks ja Hiina nõuetega vastavuses olevaks, mille tulemusel on Hiina turg meie piimatoodetele avatud," teatas maaeluministeeriumi kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna peaspetsialist Marie Allikmaa.

Allikmaa lisas, et Hiina saavad eksportida vaid need piimasektoris tegutsevad ettevõtted, mis on registreeritud Hiina akrediteerimis- ja sertifitseerimisasutuse poolt. "Selle saavutamiseks peavad ekspordist huvitatud ettevõtted teavitama veterinaar- ja toiduametit oma ekspordisoovist, mis edastab nõuetele vastavate ettevõtete taotlused Hiina vastavale asutusele," rääkis Allikmaa.

Maalehe andmetel on tänaseks end Hiina akrediteerimis- ja sertifitseerimisasutuse juures registreerinud neli Eesti piimasektori ettevõtet: E-Piima Järva-Jaani meierei, E-Piima Põltsamaa meierei, AS Saaremaa Piimatööstus, ja Valio Eesti AS Võru juustutööstus. E-Piima tööstustest soovitakse eksportida piima-ja vadakupulbreid ning juustu. Saaremaa piimatööstus ja Võru juustutööstus plaanivad saata Hiinasse juustu ja võid.

Otsivad äripartnereid?

"Piimatooted peavad vastama Hiina toiduohutusnõuetele, olema ühes ettevõtetega registreeritud Hiina akrediteerimis- ja sertifitseerimisasutuse poolt ning valmistatud lehmapiimast – need on ainsad Eesti toodetele seatud tingimused," selgitas maaeluministeeriumi esindaja Marie Allikmaa.

E-Piima juhataja Jaanus Murakas teatas, et suhetes Hiinaga on eelmise aasta lõpuga tõepoolest astutud suur samm edasi.

"Eestis on lõplikult läbirääkimised lõppenud ja Hiina turg on paberite järgi justkui avatud, aga keegi sinna esimest koormat veel saatnud ei ole,“ rääkis E-Piima juhataja Jaanus Murakas. Murakas lisas, et eksportimiseks on vaja veel lahendada selliseid pisikesi nüansse, siis saab toodangu Hiinasse saata.

"E-Piim ekspordib praegu 75% oma toodangust: saadame piima-ja vadakupulbrit, juustu, võid erinevatesse riikidesse, meie juust läheb tänavusest aastast alates Jaapanisse,“ selgitas Jaanus Murakas.

AS Saaremaa Piimatööstuse juhataja Ülo Kivine ütles, et nemad ekspordivad umbes 40% oma toodangust – juuste ja võid, praegu peamiselt lähiriikidesse Lätti ja Soome. Eelmisest aastast eksporditakse ka mahejuustu Itaaliasse. Hiinasse nende tooted veel jõudnud pole.

Läbirääkimistes Hiina turuga on riigi osalusel kaks etappi juba läbitud: sõlmitud on vastastikuse mõistmise memorandum, sellele järgnes importiva riigi veterinaarteenistuse poolt Eesti ettevõtete tunnustamine. Kuna praegu on jõutud äritehingute tasandile, siis ettevõtjad üksikasju ei avalikusta.

Vaja on kannatlikkust

"Hiina turul müügini jõudmine nõuab ettevõtetelt pühendumust ja kannatlikkust. Eesti toidu- ja joogisektori ettevõtted on mitmendat aastat järjest esindatud Hiinas väljapaistvatel messidel, nagu ka sel aastal messil SIAL China. Lisaks messidele saab riik saab omalt poolt kaasa aidata Eesti ja Eesti toidu tutvustamisele suunatud promotsioonitegevustega,“ selgitas maaeluministeeriumi esindaja Marie Allikmaa.

Maaeluministeeriumis loodud Eesti toidu tutvustamise ja müügiedenduse kava "Eesti toit 2015–2020" raames ellu viidavate promotsioonitegevuste valguses on Hiina üheks Eesti toidu promotsioonitegevuste sihtriigiks, mille raames tutvustatakse läbi erinevate tegevuste Eestit ja Eesti toitu, toetades sellega ettevõtteid nende ekspordipüüdlustes.