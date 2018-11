Sülearvutid on Hiinas eilne päev, lauaarvutid üleeilne. Kümnetel miljonitel inimestel pole kunagi arvutit olnudki, aga mobiiltelefon on peaaegu kõigil. E-kirjad on minevik. Kui saadad hiinlasele e-kirja, pead talle WeChatis ütlema, et kiri on postkasti saadetud. Muidu see lugemata jääbki.

Reisivad ja linnalise eluviisiga hiinlased kasutavad sularaha harva. Välisreisil ootavad nad, et saaks maksta AliPay või WeChati rakenduse kaudu. Eestis võimaldab AliPayd kasutada vaid Tallink.