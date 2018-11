Hiite kuvavõistluse võidutöö näitab looduslikku pühapaika kui maailma vanimat kaitseala

Noorte, kuni 16-aastaste 200 eurone auhind läks jagamisele kahe autori vahel. Valjala põhikoolis õppiva Rikardo Valliku võidupildil on Valjala-Ariste küla Rahaallikas. Venemaal Ufa gümnaasiumis õppiva Nikita Volkovi ülesvõttel on jäädvustatud Handi-Mansi Jugra autonoomses ringkonnas asuv püha Neroika mägi.

Kokku jagati välja 19 auhinda. Kuvavõistluse hindamiskogusse kuulusid lisaks loodusfotograaf

Arne Aderile kunstnik, kunstiteadlane ja fennougrist Kärt Summatavet ning maastikuökoloog ja Võro Instituudi direktor Rainer Kuuba.

Tänavune võistlus senisest suurim

Ahto Kaasik ütleb, et tänavu 11. korda toimunud kuvavõistlus oli seniste aastate suurim. Võistlusele saabus 1152 pilti, millest võistluse teemale vastas 845. Osales 241 autorit, kellest noorim 2,5 ja vanim 76 aastane.

Piltidel on jäädvustatud 15 riigi pühapaiku, neist kaugemad on Uus-Meremaa, Indoneesia ja Jaapan. Esindatud on ka 11 hõimurahva pühapaigad, sealhulgas Soome, Karjala ja Saami.

Võistluse paremikku tutvustatakse ja võitjaid autasustatakse 24. novembril Tartus Eesti Rahva Muuseumis toimuval Hiie väe tunnustamise sündmusel.

Võistluse korraldas õhinapõhiselt Hiite Maja sihtasutus, Maavalla Koda ning vabatahtlike koostööring Hiiepaik. Üritust toetavad: Eesti Kultuurkapital, Kehrwieder, Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv, Võro Instituut, Eesti Pärimusmuusika Keskus, Eesti Folkloorinõukogu, Fenno-Ugria, Tihuse talu, Tagavälja talu, Mooska talu, Siniallika trahter, Alar Krautmani Terviseakadeemia, Põlistarkuste ja Rahvaravi kool, Viru Folk, Roheliste Rattaretked, Eesti Trükimuuseum, Looduse Aasta Foto, Põline Pere, Lüü-Türr, Marit Õunapuu keraamika, Liina Teder jt.

Hiite kuvavõistluse võidupiltidega saab tutvuda SIIN. Võistlusel osalenud pildid leiab SIIT.