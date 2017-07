Hiiu Tuul vaidlustas koostööleppe Loode-Eesti meretuulepargi arendajatega

Hiiu vallavolikogu kiitis 8. juuni istungil heaks koostööleppe Loode-Eesti meretuulepargi arendajatega, mille MTÜ Hiiu Tuul nüüd, kuu aega hiljem vaidlustas.

Hiiu vallavolikogu kiitis häältega üheksa poolt neli vastu heaks koostööleppe, millega vald toetab 700–1100 megavatise Loode-Eesti tuuleelektrijaama rajamist Hiiumaa lähistele merre, kirjutab Hiiu Leht.

Vaide esitaja MTÜ Hiiu Tuul on seisukohal, et koostööleping on Hiiu vallale kahjulik ning selle heaks kiitmine vallavolikogu poolt ei olnud otstarbekas ega õiguspärane. Seetõttu nõuab ühing, mille eestkõneleja on volikogu liige Inge Talts, lepingu tühistamist.

Kaebaja leiab, et lepingut sõlmides on Hiiu vald ära andnud erapooletuse seoses tuulepargiga ega saa ka edaspidi tuulepargi planeerimises esindada erapooletult Hiiu valla huve, kuna on võtnud endale siduva kohustuse tuule­pargi rajamist toetada.

Hiiu vallavolikogu esimees Jüri Ojasoo ütles koostööleppe sõlmimise järel, et see tagab Hiiumaale ja selle elanikele meretuulepargi tulekuga mitmeid hüvesid.