Selle hooaja esimene ja seni ainuke Hiiumaale eraldatud hundiluba realiseeriti eile hommikul, seda, kas hundi küttimise lube ka juurde küsitakse, otsustab Hiiumaa jahimeeste seltsi juhatus.

Jahimees Kuldar Jõhvik laskis täiskasvanud 35 kg aalunud emahundi Ristna tuletorni juurde viival teel, kirjutab Hiiu Leht.

Hiiumaa jahimeeste seltsi tegevjuht Anu Sarapuu ütles, et nüüd on seltsi juhatuse ja jahtkondade otsustada, kas lube veel juurde küsida või mitte.

Kohe jahihooaja algul taotles Hiiumaa jahindusnõukogu kolme hundi küttimise luba, kuid keskkonnaamet andis vaid ühe. Sarapuu ütles, et lisalubade menetlemiseks kulub tavaliselt väga palju aega ja kui luba või load saadakse vaid veidi enne jahihooaja lõppu, võib lumikate selleks ajaks sulanud olla. “Kui lund ei ole, on mõne võsavillemi püssi ette jäämine suur juhus,” nentis tegevjuht. Sarapuu ütles, et kui aga load realiseerimata jäävad, heidetakse jahimeestele ette, miks nii läks.