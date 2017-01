Hiiumaa ettevõtjad tahaksid, et laev kahe suursaare vahet sõidaks iga päev, kuid selleks on vaja lisaraha.

Esmaspäeval oli maavalitsuses arupidamine, kus lennundus- ja merendusosakonna esindajad kohtusid maavanema ja Hiiumaa põllumajandusettevõtjatega, kirjutab Hiiu Leht.

Maavanem Riho Rahuoja ütles, et ettevõtjad ütlesid oma mured üsna otse välja – et lehmad kalendrit ei tunne ja laevade sõiduplaani ei tea – lüpsavad iga päev ja ka piima oleks vaja iga päev ülemere vedada. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete nõunik Mihkel Loide ütles, et käesoleva lepingu lõpuni on eelarves raha olemas. Lisaks saab vajadusel tellida lisareise, kui selleks on nõudlust või vajadust. Samas peab lisareiside tellimise juures arvestama riigieelarvelise toetuse määraga. Ka ei toeta üleveo statistika lisareiside vajadust. Loide ütles, et kuigi eelarve seab otsustele piirid, analüüsib ministeerium esmaspäeval Hiiumaal saadud ettepanekuid graafiku tihendamiseks seoses piima üleveoga. Vastuse neile peaks saama veebruari esimestel nädalatel.

Maavalitsuse ühistranspordi­spetsialist Tõnis Paljasma sõnul on nõudluse pidev kasv toonud väga teravalt esile vajaduse sõiduplaani tihendada, eriti nüüd, kui liinil on väiksem laev. Eriti raske on saada laevapiletit veoautodele, sest laeva kandevõime on väike ja haagisega piimaveok võtab sellest suure osa ära.

Paljasma ütles, et olukorda leevendaks ainult see, kui laev käiks iga päev. Praegu sõidab Subsea Seven kuni veebruari lõpuni neljal päeval nädalas, tehes esmaspäeval, kolmapäeval, reedel ja pühapäeval iga päev kaks reisi.