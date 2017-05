Hiiumaa päästjad said kaks uut paakautot

Eile oli Hiiumaa päästjatel põhjust rõõmustada – pärastlõunal tõi parvlaev kaks tuliuut Scania paakautot.

Pidulikuks vastuvõtuks rivistusid sadamasillale Kärdla ja Käina komando päästeautod ning päästjad tervitasid uusi autosid signaalide ja veeväravaga, mille alt läbisõitmine pidi Hiiumaa päästepiirkonna juhataja Hannes Aasma sõnul õnne tooma, kirjutab Hiiu Leht.

Viimati tuli tehaseuus auto Hiiumaale 2000. aastal. Nimeks Kärmas Katariina II ja see jätkab põhiautona teenistust Kärdla komandos. Uuemaid, kuigi kasutatud päästeautosid on mandrilt saarele tulemas veel – Teele tuleb Pirita ja Barbara Sillamäe komandost. Ka kahele uuele Scaniale on konkursiga ilusad nimed juba välja valitud, kuid need jättis Hannes Aasma veel saladuseks.