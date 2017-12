Hiiumaa vabatahtlikud merepäästjad said võimsa 78 000 eurose päästepaadi

Jõulupühade ja uue aasta vahel saabus Kärdla sadamasse 78 000 eurot maksev päästepaat, millega hakkavad väljakutsetele sõitma Hiiumaa vabatahtlikud merepäästjad.

Seitsmemeetrise aluse kandejõud on üle 1,2 tonni ning pardale on lubatud võtta kuni 15 inimest. Aluse baasvarustuses on kaks 100hobujõulist mootorit koos juhtimissüsteemidega, hüdrauliline roolimehhanism, navigatsioonituled ja pardavarustus.

Päästetööde spetsiifikat silmas pidades on alusele paigaldatud ahtrisse A-raud, millele on võimalik omakorda paigaldada isepüstuvusseade, navigatsiooniseadmed, otsimisseadmed, prožektorid ja muu vajalik. Vaba tekiruumi on piisavalt, et transportida kanderaamile fikseeritud kannatanuid. Samuti on olemas pukseerimisaasad ja vastav varustus pukseerimistöödeks.

Uuel päästealusel on ka sõsarpaat, mille võttis samal ajal vastu Saaremaa vabatahtlik merepääste selts.

Loe paadi saamisloost lähemalt Hiiu Lehest.