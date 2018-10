Hiiumaal ei saanudki kõik soovijad geenidoonoriks, nõelad lõppesid otsa

Kõik soovijad geeniproovi anda ei saanudki, sest vereproovi võtmiseks vajalikud nõelad said teisel doonoripäeval, 10. oktoobril enne kella kolme otsa.

Järjekorras oodanud Regina ütles, et soovis geenidoonoriks saada uudishimust. “Ehk saan enda kohta teada seda, mida veel ei tea,” märkis ta, et geenidoonoriks olemine on ka pisut põnev.

Samuti geenidoonoriks saada soovinud Eo sõnul on see talle ammu huvi pakkunud. “Aga sellist järjekorda ma siin küll ei oodanud. Arvasin, et ehk üks-kaks inimest on ootamas.”

Kerli Reintamm Eesti geenivaramust ütles, et kahe päevaga sai geenidoonoriks 400 hiidlast ning seda oli märksa enam, kui osati oodata.