Hiiumaal kütiti väga haruldaste sarvedega põder

Hiiumaa paruksarvedega põder avastati 2014. aasta septembris rajakaamera fotodelt ning nüüd see loom Emmaste jahiseltsi maadel ka kütiti, teatab Eesti Jahimeeste Selts.

Paruksarved on enamasti metskitsedel esinev väärareng, mis tekib munandite vigastuse või kaotuse tõttu ning sellega lõpeb suguhormooni tootmine. Paruksarvi ära ei heideta, need on loomal peas kuni surmani. Põtradel esineb sellist nähtust väga harva.

Väärarengute põhjustajateks võivad olla haigused, toidunappus, hormonaalsed häired, kehavigastused, koljuvigastused, sarvekännase ja sarvetüviku kasvuaegsed vigastused, aga ka pärilikkus.

Hetkel on veel lahtine sarvede edasine väärindamine ning ka bioproovid on uurimisjärgus. Seega ei osanud jahimehed ka täpset põdra vanust määratleda.

Allikas: Eesti Jahimeeste Selts