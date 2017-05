Hiiumaal tagurdas maastur otsa maas pikutanud inimesele

Foto on illustratiivne.

Sihtkoht Hiiumaa tõi roheliste rattaretkel osalema rekordilised 2050 ratturit – eelmine rekord oli 350 osalejat vähem. Korraldajate sõnul oli Hiiumaale sõitu logistiliselt üpriski keeruline korraldada kuna laevadel on mahupiirang – korraga sai peale võtta “vaid” 600 inimest.

“Ka oli retk mandrilt tulijatele oluliselt kulukam, seega näitab suur osavõtjate arv, kui väga reisi Hiiumaale oodati,” ütles retke keskkonnaprogrammi korraldaja Helen Arusoo Hiu Lehele.

Reedel oli parvlaeva Leiger pardal rekordilised 626 reisijat, neist enamik jalgratturid. Randmäe puhketalu telkimisalal oli reede õhtul seni suurim rahvahulk, eelmine rekord oli 800 telkijat.

Juhtusid ka mõned pahandused. Kärdlas kohviku Rannapaargu juures tagurdas Toyota Land Cruiser otsa maas pikutanud naisele, kes toimetati Hiiumaa haiglasse.

Arusoo ütles, et oli kannatanuga suhelnud ning saanud teada, et ta on stabiilses seisundis ning enda sõnul “loodab aiamaale rohima pääseda jaanipäevaks”.

Politseile teatati ka liiklusohtlikest olukordadest, lõhutud pudelitest ja joobes jalgratturist, kes korraldajate poolt toimetati rattaretke alalt ära. Liiga täis prügikastid bussipeatustest tühjendati paari tunni jooksul.