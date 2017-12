Hiiumaal uue poebussi käima pannud Selver: teised vahest ei oska sellist äri ajada

Varem omavalitsusele kuulunud bussiga poebussi teenust pakkunud Selver ostis vana laguneva bussi asemele uue Volvo ning lükkab ümber kahtluse, et vähemalt Hiiumaal oleks rändkauplust pidades keeruline ots-otsaga kokku tulla.

„Kuna Hiiumaal on buss sõitnud aastakümneid ja töömudel on sissetöötatud, siis teeme seda äri meeleldi edasi,“ räägib Selveri e-teenuste juht Gunnar Obolenski. „Peame seda kasumlikuks äriks, mitte küll ülemäära, kuid lükkame vastupidise väite ümber. Teised vahest ei oska sellist äri ajada.“

Selveri jaoks on poebuss Kärdlas oleva kaupluse üks osa ning suur kauplustekett saab hinnad bussis samad hoida, mis kaupluses. Kasumlikuna hoiab Obolenski sõnul bussi järjepidev töö: „See on läbimõeldud ettevõtmine. Reageerime operatiivselt sellele, et kui kuhugi tekib uusi ehitisi juurde, siis muudame oma marsruuti.“

Üks põhjus, miks teistel kauplusbussidel väga hästi ei pruugi minna, on maaelanike vähenemise kõrval see, et pakutakse väikest valikut tooteid kalli hinnaga.

„Inimesed maal on samasuguste vajadustega, kui linnas – tahavad osta erinevat toidukaupa ning teha kõiksugu impulssoste,“ räägib ta. „Mida rohkem hakkad võimalusi piirama, seda rohkem kannatab teenuse kvaliteet ja siit ka põhjus, miks otsustatake, et käin ise linnas ära, seal on paremad hinnad ja suurem valik.“

Foto: Selver

Hiiumaa eripära

Selver siiski mujale poebussiliine käima lükata ei plaani – olemasoleva marsruudi ja klientuurita on see Obolenski hinnangul keeruline ettevõtmine.

Hiiumaal on poebussi lihtsam pidada seetõttu, et bussist ostmine on sealsetele maainimestele aastakümnetega niivõrd sisse harjunud. Samuti aitab poebussi käimas hoida Hiiumaa eripära suvituskohana. Kui aastaringne klientuur on eakam, siis suviste puhkajatega on poekülastajate arv mitmekordne.

Varem sõitis mööda külasid Hiiumaa omavalitsuste liidule kuuluv buss, mida Selver üheksa aastat opereeris. Enne seda pidas 1994. aastast kauplusebussi Hiiumaa tarbijate ühistu.

Kaubabuss peab puhkust pühapäeval, kuid muidu sõidab iga päev üheksast kuueni mööda kolme põhimarsruuti.