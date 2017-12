Hiiumaal valmivad tähepüüdjad koguvad populaarsust kogu maailmas

Kahe lapse ema Häli-Herta Haavapuu käte all valmivad erilised väikelastele mõeldud kiiged – Kiigikud.

Mõte ise väikelastele kiikesid valmistama hakata tekkis Haavapuul, kui ta Pinterestis nägi pilti sarnasest kiigest. Esialgu lähedastel tema ettevõtmisesse usku polnud.

“Kui esimene kiik valmis ja selle kokku panin, siis elukaaslane küsis, kas ma tõesti arvan, et kellelegi niisugune kiik meeldida võiks,” ütles Haavapuu Hiiu Lehele.

Praeguseks on ta kiikesid teinud juba poolteist aastat. Selle aja jooksul on valminud üle kolmesaja kiige ja tellijaid on ka välisriikidest.

Haavapuu sõnul polnud tal algselt plaanis kiikesid müügiks tegema hakata, aga kuna ettevõtmine kohe nii menukaks osutus, otsustas ta sellele ka Facebooki konto teha.

“Tahtsin, et minu kiikede valmistamine ei tunduks mingi põlve otsas meisterdamisena, vaid oleks algusest peale professionaalne ja läbi mõeldud,” selgitas naine.

Nii pani ta kohe alguses rõhku ka sellele, et fotod, mida ta oma kontole postitab, oleks kvaliteetsed. Peale seda hakkas tulema ootamatult palju tellimusi ja ta sai leheküljele palju jälgijaid.

“Ma poleks ise uskunudki, et minu kiiged inimestele nii väga meeldivad,” oli Haavapuu üllatunud. Tema tegemistel hoiab sotsiaalmeedias silma peal üle 3000 inimese ja sealtkaudu tuleb ligi 90 protsenti tellimustest.