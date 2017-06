Hiljuti avatud Neeme külapoes käib nii palju kliente, et palgatakse uusi töötajaid

Kui kauplus-kohvik Harjumaal Jõelähtme vallas Neeme külas 15. aprillil uksed avas, teenindas kliente neli töötajat. Nüüd on neid juba 11 ja otsitakse juurdegi.

“Jah, see on tõsi, et poes on meil neli täistöökohta. Neeme ja Ihasalu küla inimesed leidsime – poe juhataja, pagar, müüja. Vaid kokk käib pisut kaugemalt, Kostiverest,” rääkis poe üks omanikke Tõnu Vaher aprilli lõpul Maalehele.

Praeguseks on teenindajate hulka lisandunud seitse last, kes töötavad osalise tööajaga - nii, kuidas seadus sätestab ja muu suvine elu võimaldab.

"Lastel on suvel palju tegemist: laagrid, reisid ja muu. Klapitan nende töögraafikud kokku ning igaüks saab piisava koormuse," selgitab poe juhataja ja omanik Triin Paevere. Laste tööks on leti taga müüa, kaupu riiulisse sättida ning vajadusel ka laudu koristada.

Kuna rahvast käib poes tõesti palju, otsitakse lisaks veel üht inimest, kes aitaks koristada, köögis abitöid teha ning leti taga teenindada.

Kauplus-kohvik näeb väga kena välja ja on nii kohalike kui mujalt tulnute seas ülimalt populaarne.

"Palju käib jalgrattaga matkajaid, ka mootorrattureid tuleb sageli. Ning muidugi oma küla rahvas, kes igapäevaseid oste sooritab, lõuna ajal suppi-praadi söömas ning õhtuti kohvi nautimas käib," tutvustab Triin Paevere. Kirjade järgi on pood avatud kella 10-22, kuid uksi hoitakse vajadusel lahti nii kaua, kuni kliente jagub.

