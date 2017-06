HINNATÕUS: Pileti hind Ruhnu pühakodadesse tõusis

Kui möödunud aastal sai turist Ruhnu pühakodadesse tunnikeseks uudistama kaheeurose pääsmega, siis sellel aastal tuleb tal maksta viis eurot.

“Juhatus otsustas nii,” andis Ruhnu Püha Magdaleena koguduse juhatuse esimees Jaan Urvet vastuse, selgitades, et pääsmete eest kogunenud tulu läheb sajanditevanuste hoonete majandamiseks. “Ruhnu kogudus on väike ja materiaalselt väga kehvas seisus, kirikuõpetaja teeb niikuinii peaaegu tasuta tööd. Kusagilt tuleb majandustegevust alustada, see on esimene samm.”

Kuigi kirikute külastusajal on kohapeal mehitatud valve, kellelt saab infot nii Ruhnu saare kui kirikute ajaloo kohta, läheb kogu piletitulu kogudusele, kirjutab Meie Maa.

Ruhnu pühakojad, nii nagu ka Ruhnu tuletorn, on turismihooajal avatud viiel päeval nädalas: teisipäevast laupäevani.