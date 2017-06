Hispaanlane Ignacio uurib Saaremaal inimese mõju loodusele

Tartu ülikooli botaanika õppetooli juures tegutsev Hispaania teadlane Ignacio Hernandez uurib koostöös Eesti kolleegidega Saaremaa loopealsetel asetleidvate muudatuste mõju siinsele elurikkusele.

“Tulin Eestisse, et koostöös Tartu ülikooli botaanikaosakonna teadlastega uurida projekti “Elu alvaritele” raames taastatavaid loopealseid,” ütles Hispaaniast pärit taime­ökoloog Ignacio Matias Hernandez Agramonte Caballero Saarte Häälele.

Loopealsete taimestiku ja loomastiku mitmekesisus on maailmas ainulaadne. Kuna loopealsed on kujunenud ja püsima jäänud just tänu pidevale mõõdukale inimmõjule, on nad väga olulised Eesti ajaloo ja pärandkultuuri kandjad. Et teadlasena huvitab Ignacio Hernandezt just inimese mõju loodusele, siis tundus Eestisse tulek ja loopealsete elurikkuse uurimine talle suurepärase võimalusena.

Ignacio uurib, millised on Saaremaa loopealsete poolt inimestele võimaldatavad hüved, mida sageli kirjeldatakse ka kohmaka terminiga “ökosüsteemi teenused”.