Eesti metsades kehtib jõulupühade ajal ehk 24., 25. ja 26. detsembril jahirahu.

Eesti jahimeeste selts kulutas jahirahu välja 16. detsembril Haapsalu piiskopilinnuse toomkirikus ja sellega ühinesid ka Hiiumaa jahimehed.

Teist aastat on Eesti jahimeestel kohustus küttida suurel hulgal metssigu, et tõkestada sigade Aafrika katku levikut. Hiiumaa jahimeestele on pandud aastane kohustus lasta 2000 metssiga, kirjutab Hiiu Leht.

Detsembri alguseks oli kütitud 1233 isendit ehk 62 protsenti kohustusest. Sel jahihooajal tohivad Hiiumaa jahimehed lasta ühe hundi, kuid lume puudumise tõttu pole see veel õnnestunud. Hiiumaa jahimeeste seltsi tegevjuht Anu Sarapuu ütles, et huntide vaatlusi on seltsi liikmed saatnud keskkonnaagentuurile (KAUR) terve hooaja igast jahipiirkonnast. Jätkuv ja lõputuna näiv vaidlemise koht on jahimeeste arvamus huntide mõistliku arvu kohta saarel ja KAURi seisukoht.

“Meie eesmärk on hoida arvukus pidevalt mõistlikkuse piires, mis oleks kaks-kolm hunti saarel ja mis on ka maakondlikult kokku lepitud, KAUR aga lähtub peamiselt kahjustuste hulgast,” selgitas Sarapuu. Kahjustuste vähenemise põhjuseid on tema sõnul mitmesuguseid: osa lambapidajaid on loomade pidamise lõpetanud, teised on teinud suuri investeeringuid aedade ehitamiseks.