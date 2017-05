Homme ilmub Targu Talita ajakirja suvenumber

Kaua oodatud suvi on juunikuu algusega nüüd kindlalt käes ning ilmunud on ka Targu Talita ajakirja suvenumber.

Et suved on meil üürikesed ja sooje päevigi antakse mõnel aastal vaid näpuotsaga, tahaks, et iga suvepäev läheks asja ette. See ei tähenda vaid palju töid ja toimetamisi, pigem võimalust teha igast päevast eriline ja leida aega ka nautimiseks.

Maitsmisest veel magusam on vaadata, kuidas aias kõik muutub lopsakamaks, viljad võtavad kasvus juurde ja marjad saavad küpseks.

Targu Talita ajakiri on kokku pandud mõeldes neile aiapidajatele, kel on lusti katsetada uute ja senitundmatute viljadega, proovida uusi maitseid ja teha asju veidi teistmoodi, kui tavaliselt.

Samuti leidub Targu Talita varasalvedes kasulikku lugemist juba teada-tuntud aedviljadest, mille kasulikele omadustele me liiga tihti ei mõtle, kuid tegelikkuses on need oma kasulikkuse poolest võrreldavad arstirohtudega.

Et suvi on kasvamise ja küpsemise aeg, siis tuleb osa sellest rikkusest ka purkidesse-pudelitesse püüda. Nüüd on hea, et oleme aastate jooksul peetud hoidistekonkursside retseptid kokku kogunud, nii et mõne sobiva retsepti vajaliku hoidise tegemiseks peaks leidma igaüks.

Targu Talita suvenumbri lood peaksid andma inspiratsiooni ja ideid uuendusteks nii aiamaal kui köögis.

Uue Targu Talita ajakirja leiate kauplustest ajakirjanduse müügilettidelt.