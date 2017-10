HOMSES MAALEHES: 95 aastat vana Saksa raud võttis hääled sisse

Saksa rehepeksumasinate ja muude põllutööriistade tootja Heinrich Lanz hakkas Lanz Bulldogi traktoreid tootma 1921. aastal. Bulldog on tänini Saksamaal traktori sünonüüm. Kokku toodeti üle 220 000 traktori, aga mõned neist on oma vanuse ja ehituse poolest eriti tähelepanuväärsed.

Üks neist mudelitest on Lanz Bulldog HL12. Just see seisab praegu Varbola vanavaraaida ees. Masin väljus tehasest 1922. aasta teises kvartalis ja neid toodeti pisut üle 5000.

Tegelikult on masin Varbolas olnud ligi 40 aastat, aga seda ei saanud käivitada, sest üht-teist oli traktori küljest puudu ja lootusetult kulunud.

“Hoidsin teda kui postamenti,” ütles traktori omanik, Varbola vanavaraaita pidav Hindrek Kukk muiates. “Uued fanaa- tikud ütlesid, et paneme käima. Ma laususin, et kas mul saab midagi selle vastu olla.”