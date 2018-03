HOMSES MAALEHES | Ametnikud ei luba lisaks kirjandusteostele raamatukogus seemneid laenutada

Tänavu otsustati Tartu Linnaraamatukogus teiste riikide eeskujul hakata inimestele taimede seemneid “laenutama”, kuid see tõi kaasa põllumajandusameti ettekirjutuse.

Poest osteti 83 nimetust seemneid ning jagati need väiksematesse pakkidesse, mis on paras korraga maha külvata. Nii saavad raamatukogu lugejad sealt seemned, külvavad, ning sügisel korjavad omakorda neilt taimedelt seemneid ja toovad need raamatukokku tagasi. Või toovad poolikud seemnepakid, mis on poest ostetud ja külvist üle jäänud.

“Praegu on inimesed ju igas valdkonnas valmis jagama,” tõdes Tartu Linnaraamatukogu teenindusjuht Merike Karolin, kes on ka ise kirglik hobiaednik.

Veebruari keskel aga külastasid laste- ja noorteosakonnas avatud seemneraamatukogu põllumajandusameti ametnikud ja tegid raamatukogule ettekirjutuse. Nimelt peab seemnete ümberpakendamiseks olema vastav sertifikaat (mis on raamatukogul nüüdseks taotletud). Täiesti keelati köögiviljaseemnete vahetamine.

“Mind jahmatas, et igasugune seemnete vahetamine on seaduserikkumine,” ütles Merike Karolin. Ta oli uurinud ELi õigusakte ja seal oli kirjas, et seemnete kasutamisele eraaedades need ei kehti. Seemneraamatukogu ongi aga just oma aknalaudadel, rõdudel ja aedades taimi kasvatada soovivate inimeste jaoks.

Kuidas selgitas ettekirjutust põllumajandusameti mahepõllumajanduse ja seemne osakonna nõunik Piia Puusepp, loe homsest Maalehest.