HOMSES MAALEHES: Amfetamiinilõksust välja, omal käel. Isegi ei tea, kuidas

“Ma ei tea ise ka siiamaani, kuidas see mul õnnestus,” ütleb Võrumaa mees Rein Ots, kes tuli omal käel välja viisteist aastat kestnud narkosõltuvusest.

"Fentanüülist välja saada on peaaegu võimatu, see annab väga tugeva laksu, inimesed lõpuks nagu zombistuvad ära. See on täielik hull keemia, mehed lähevad näost lillaks ja naised kuidagi eriti koledaks," kirjeldab Rein.

"Aastaringselt olin rattaga väljas, kott seljas. Ratta peale sai ju metalli laduda hästi. Vahel oli nii kiire, et panin mõnest ratturite trennigrupist mööda. (Naerab.) Seda ei saa öelda, et sellise eluga saab laisk olla – kogu aeg ju mõtled, kust mida saada, ja pead kiirelt tegutsema, et keegi ette ei jõuaks."

Samas tunnistab Rein, et sain aru, et linnas ei tule loobumisest midagi välja. Juba kaks korda oli ta proovinud narkootikumide tarbimist maha jätta, edutult.

"Samas kuidagi tundsin, et nüüd on aeg," ütleb ta ajas tagasi vaadates ning nendib, et kolmas kord läks õnneks.

