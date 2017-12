HOMSES MAALEHES | Eestile südame kaotanud türklase arvates on eestlased üdini stressivabad ja rahulikud rõõmurullid

Neli aastat Tallinnas töötanud Turkish Airlinesi Eesti osakonna juht Erkan Ince vaimustus abikaasa Fethiyega põhjamaisest elulaadist sedavõrd, et otsustas jätta kodu Eestisse ka siis, kui töö ta edasi Iraaki viis.

Eestist ei teadnud kumbki enne muud, kui et tegu on endise Nõukogude Liidu riigiga. Erkan tuli lennukiga Riiga, sest Turkish Airlines siis veel Tallinnasse ju ei lennanud, ja sõitis sealt edasi Tallinnasse. Saabumisaeg jäi märtsikuusse. “Nägin jäätunud Läänemerd, see oli suur imeasi minu jaoks. Ma ei saanud aru, kuidas merel saab jää olla,” imestab ta. “Ma ei teadnud, et siin on madal ja vähesoolane meri ning jäätumine tavaline.”

Aga see oli üllatuste reas alles esimene. “Siinne asjaajamise kiirus on täiesti hämmastav. See, et enamik tööasju saab liikuma panna meilide saatmisega, pole igal pool üldse nii tavaline."

Eestlaste juures on neile silma hakanud huvitav omadus: otsida lõõgastavaid tegevusi, mille kroonimata kuningas on saun.

“Mina arvan,” tõstab Fethiye pidulikult teetassi, “et maailma kõige puhtamad inimesed ongi eestlased ja türklased!”

Ja siis tuleb ta välja veel millegi üllatavaga: eestlased olevat kõige vähem stressis inimesed üldse!

Ent millel põhineb veendumus, et oleme eestlastena üks rahulik rõõmurullidest rahvas?

“Kui sõidad näiteks Istanbulis autoga, siis annab igaüks signaali, kas selleks on põhjust või mitte. Lärm on kohutav,” selgitab Fethiye. “Siin on aga inimesed liikluses vaiksed ja viisakad.”

Kui ajakirjanik püüab selgitada, et inimesed on lihtsalt vaikselt oma autodes teiste peale vihased, ei jää nad teda eriti uskuma.

Mis on see eriline, mis sundis septembris töö tõttu Iraaki kolinud peret oma südame Eestisse jätma, sellest loe pikemalt homses Maalehes.