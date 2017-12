HOMSES MAALEHES | Erika Salumäe: õnn on see, kui tead, mida sa tahad

"Tippsport tähendas mulle toona väga palju – nii ellujäämist kui ka iseenda tõestamist. Ja kui tulid suured võidud, siis olin väga rahul. See on selline "näpu annad, käe võtab" olukord," põhjendab Erika Salumäe tagantjärele oma püüdlusi tippspordis.

Kas sa räägid sellest ka oma äsja müüki jõudnud raamatus "Südame põhjast..."?

See kõik on seal kirjas. Mõtlesin oma mälestuste kirjapanekule juba mõnda aega. Minult on küsitud, et milleks veel üks elulooraamat, kui neid on ilmunud ju varemgi. Aga "Südame põhjast..." ei ole eluloo-, vaid mälestusteraamat. Minu jaoks on see eriliselt tähtis, olen suutnud mõne ajaga paljud asjad enda jaoks lahti mõtestada. See on puhtalt minu raamat.

Kas midagi sellist, et siin on nüüd kõik kirjas, palun jätke mind rahule?

Täpselt nii. Kerge selle raamatu tegemine polnud. Ma ei arvanud, et paljusid oma elu lugusid enda seest taas välja kaevata ning meenutada on nii raske. Aga nüüd on kõik kuidagi selgem ja parem.

Mida sa soovitaksid noortele, kes on valmis tippspordi hullusesse sukelduma?

See on inimese enda valik. Kui tahetakse midagi saavutada, tuleb valmis olla ohverdama. Nii on ükskõik milles.

Varsti on jõulud. Sa veedad need üle hulga aja Eestis. Mida jõuluvanalt ootad?

Toogu lund.

Väike viktoriiniküsimus ka. Kas sa tead, milline on inimesel kõige tugevam lihas?

Keel.

Ja vaata, kui palju temaga haiget tehakse, võib-olla sellepärast, et on kõige tugevam?

Keel on inimese sõber ja vaenlane, see, mida ta sööb ja see, mida ta räägib.

Sa oled praegu enesega paigas, leidnud sisemise rahu. Kas tead, mis on õnn?

Õnn on see, kui tead, mida sa tahad.

Täispikka intervjuud Erika Salumäega loe homsest Maalehest.