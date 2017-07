HOMSES MAALEHES: firma seminar ajas pooled elanikud riidu

Järvamaal Valgma külas seni rahulikku maaelu nautinud elanikud kardavad, et hiljuti avatud uue peomaja uhked üritused rikuvad nende külaidülli.

“Nii kui nädalalõpp tuleb, sõidame kogu perega kodunt ära,” teatab Jõekääru talu peremees Mart Mandri. Nädalalõppudel on nemad nüüd sunnitud ulualust mujalt otsima, sest kodus enam kõva lärmi, muusika ja tümpsu tõttu mingit rahu ei ole. Mandrite pere on aastatega rajanud endale Valgma külla idüllilise kodu, mis on pälvinud ka “Kauni kodu” tiitli.

“Ja kujutage nüüd ette, pidu möllab-keeb ümberringi. Rahvas kõnnib, mikrofonidesse räägitakse eri keeltes, vahepeal lastakse muusikat. Võõras rahvas sebib ringi, pildistavad-uudistavad meie maja ja aeda. Muusika ei lõpe ka südaööks,” selgitab Mandri, ja kogu talu-idüll on rikutud. Esimest korda sel suvel on Hindreku talu-peomaja hakanud nende külas üritusi korraldama.