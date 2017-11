HOMSES MAALEHES: Kahe kõrgharidusega sõjaväelane hakkas korstnapühkijaks

Ei juhtu just iga päev, et kõrge ohvitser tuleb oma teraval pilgul kellegi koju küttekoldeid hindama ja puhastab umbseid ahjulõõre. See rõõm saab osaks Valga ja Karula kandi inimestele, sest just selles piirkonnas toimetab sõjaväelisest karjäärist erru läinud major Tõnu Kõivastik. Pensionile saadeti sõjaväelane 56aastaselt ja esimesed aastad taastas ta oma Kassi talu Lüllemäe lähistel Valgamaal.

„Et mitte talu lepavõsas täiesti ära manduda ja ikka inimeste seas liikuda, olla nende jaoks vajalik, otsustasin hakata korstnapühkijaks,“ teatab kahe kõrgharidusega mees. Nüüd ongi praegu 60aastasel erumajoril käed-jalad tööd täis osaühingut Korstnakass majandades. Kõrgetel kohtadel teeninud mees peab oma järjekordset kõrget ametit katuseid mööda käies.