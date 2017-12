HOMSES MAALEHES: Kas tänavu on lootust hankida jõululauale kodumaine seapraad või tuleb leppida piiritagusega?

Sigade Aafrika katku tõttu on siinset seakasvatust juba mitu aastat räsinud kriis, mille tõttu rõngassabade arv vähenes tohutu kiirusega ning sellega koos omamaise liha osakaal poodides.

Ühistu Eesti Lihatööstus nõukogu esimees ja seakasvataja Urmas Laht arvab, et sel aastal on isevarustatuse tase mullusest väiksem.

“Kindlasti pole see rohkem, sest sigade arv ei ole oluliselt tõusnud. Emiste arv on kasvanud mõnesaja võrra, seega hüppelist tõusu ei ole. Kui kaubandust vaatan, siis sinna jõuab aina vähem eestimaist, tuuakse sisse importliha,” rääkis Laht.

“Kodumaist sealiha leiab väiksemate farmerite poodidest ja turgudelt. Ühistu Eesti Lihatööstus kaubamärgi all on vaid meie endi kasvatatud liha, väljastpoolt me midagi sisse ei too,” lisas Laht.

Kuidas leida poest jõulupraeks kõige kergemini kodumaine värske liha, sellest loe pikemalt homsest Maalehest.