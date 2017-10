HOMSES MAALEHES: Meid kotib! Tudengite lahendus plastikuprobleemile mahub võtmehoidjasse

Keskkonna pärast südant valutavad tudengid panid pead kokku ja mõtlesid, missugune võiks olla alternatiiv nn killerkottidest kilekottidele, mida kasutatakse vaid poest kauba koju toomiseks ehk paarkümmend minutit. Looduses lagunevad need aga aastakümneid, põhjustades sageli kiletükke sisse söönud lindude-loomade surma.

Eestis valmistatakse puuviljade jaoks sobilikke võrgust kotte Hug Bage, aga neil on oma miinused. “Kui sinna sisse panna kartulid, siis muld pudeneb läbi võrgu välja,” selgitas Maria Kolk, kes on üks Poko idee autoreid. Teine mure on see, et võrkkott lihtsalt ununeb maha.

Poko poekoti mõte oli pakkuda lahendust mõlemale murele. Kuna see kott on impregneerriidest, ei pudise sealt midagi läbi, samas on korduvkasutatavat kotti võimalik pesta. Lisaks kuulub Poko komplekti ka kunstnahast või vildist võtmehoidja, mille sisse saab õhukese kotikese kenasti ära mahutada ja nii ei unune see poodi minnes maha.