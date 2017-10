HOMSES MAALEHES: Millist jahu jahvatavad kaks kõva kivi?

Tulevase Kambja nime kandva liitvalla volikogu 21 kohast 12 sai ülenurmekatest koosnev Reformierakonna nimekiri, mis lubaks neil ka üksinda võimu võtta. Kambja inimesed võitlesid aga oma Koduvalla-nimelise valimisliiduga välja kuus kohta.

Mõlema nimekirja eesotsas on vallajuhid – Ülenurmel Aivar Aleksejev ja Kambjas Ivar Tedrema. Aleksejevi häältesaak (1083 häält) oli Tartumaal suurim, talle järgnes samas arvestuses Tedrema 439 häälega. Mõlemad seisid enne valimisi raudselt vastu kahe valla ühinemisele. Ülenurmel olid täidetud kõik kriteeriumid, elanikke üle 7000 ja haldusreform ei tohtinuks neid karvavõrdki puudutada. Kambja puuduseks peeti vähest rahvaarvu (2600 elanikku), kuid see ei takistanud neil haldussuutlik olla. Ent miski ei aidanud ja eelmisel reedel selgus, et Riigikohus jättis valitsuse poolt neile peale surutud sundliitmise jõusse.