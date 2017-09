HOMSES MAALEHES: Pensionireformi toetuseks on kogutud üle 1600 allkirja

Istun ja jõllitan arvutiekraanil oma pangakonto koondväljavõtet. Olen koostöös riigiga kogunud II samba pensionisse umbes 20 000 eurot. Kui see raha asuks pangakontol, oleks tegu väga suure ja olulise summaga. Ent ma ei pääse sellele rahale ligi.

Kõigepealt tuleb saada 65aastaseks ning siis hakataks mingite valemite alusel selle pealt igakuiselt veidi pensioniraha maksma.

Mul ei ole tegelikult erilist usku, et üksik eesti mees, kes juba enam kui 25 aastat töötab nii närvilises ja muutlikus valdkonnas kui meedia, võiks üldse sellise vanuseni välja vedada. Aga kui see peaks mingi ime läbi juhtuma, siis on küsimus, kas igakuiselt saadav II samba pensionisumma on ikka midagi, mida on mõtet mainida. Kas selle eest näiteks 2031. aastal Tallinna kesklinna puhvetis ühe päevaprae saab tellida?