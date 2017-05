HOMSES MAALEHES: Saksamaa odavmüügikett Lidl teeb teist katset Eestis kanda kinnitada

Märgid näitavad, et niigi paljude poekettidega Eestisse plaanib tulla Saksamaa odavmüügikaupluste kett Lidl. See oleks hea uudis tarbijatele, kehvem aga siinsetele tootjatele ja põllumeestele.

Euroopas tegutseb praegu 27 riigis ligi 10 000 Lidli keti kauplust. Balti riikidest on ettevõte esindatud vaid Leedus, kus nad avasid oma kaupluse eelmisel suvel.

“Lidliga seotud ettevõte on ostnud kinnistuid Eestis ja Lätis, kuid ei ole kommenteerinud turule sisenemist. Seega ei saa väita, kas ja millal Lidl siseneb Eestisse ja Lätti,” ütles Selveri juhataja Kristi Lomp. “Tuletan meelde, et sama kaubanduskett on Eestisse korra juba proovinud siseneda.”

Maxima Eesti kommertsdirektori Kristina Mustoneni hinnangul suure tõenäosusega väheneb harjumuspäraste Eesti päritolu toitude tarbimine, kuna Lidl eelistab välismaalt imporditud tooteid. “Kogemus meie lähiturult näitab, et tegelikult näevad tarbijad madalamaid hindu esimestel kuudel, seejärel tõusevad hinnad aga jaekaubandusturu keskmisele tasemele,” viitas ta Leedule.