HOMSES MAALEHES | Tõestatud: Läänemere vetikatel on vananemisvastane toime

Abielupaar Janno ja Berit Joosepi Bali reisilt saadud idee aitas naisel vabaneda allergiamurest ning sünnitas tootesarja, mida toidab veendumus, et looduslik tooraine võib tervisega imet teha.

“Hakkas silma, et isegi eakate Bali kalurite käed olid pehmed ja siidised nagu beebidel – oletasime abikaasaga, et äkki on see vetikatest,” kirjeldab Berit äriidee sündi.

Tagasi Eestis otsustati katsetada Aasia tarkusi kohalikus võtmes ehk meie enda Läänemere vetikatega. Ent muidugi ei toimi tänapäeva ilutööstus pelgalt usul või vaimustusel, vaid ikka faktidel, katsetel ja testidel.

Teadlastest olid Jannole ja Beritile abiks Tallinna Ülikooli loodusteadlased-keemikud Rando Tuvikene ja Marju Robal.

“Kosmeetikamaailmas käib võidujooks võimsaimate koostisosade ja parimate retseptide leiutamisele. Ühest küljest on lihtsuses võlu, teisalt on selle võlu leidmine tohutu töö,” tõdeb Berit.

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi nooremteadur Marju Robal ütleb nüüd juba valmis Berrichi tooteid iseloomustades, et kui räägitakse vananemisvastasest kosmeetikast, siis just need kreemid seda tõepoolest ka on.

Milles täpselt Berrichi kosmeetikatoodete vananemist pärssiv toime peitub, sellest loe homsest Maalehest.