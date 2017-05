HOMSES MAALEHES! Toit tervislikumaks: juurikad peidetakse nii saia kui vorsti sisse

Eesti inimesed ei söö kaugeltki nii palju köögivilju, nagu soovitatakse. Nüüd on toidutööstused appi tulnud ja pannud köögivilju sellistessegi toodetesse, kus neid oodata ei oskaks.

Juba mitu aastat on Leibur küpsetanud Saibi, kus 15 protsenti porgandit. Lõuna Pagarid pakub aga saia, millest kolmandik on kõrvits.

Kõrvits ja porgand on traditsioonilised lisandid, mida ammust aega ka kodus pirukate sisse pandud. Osa leivatööstusi on aga läinud kaugemale ja jõudnud üllatavate kooslusteni.

Fazer valmistab lausa kolme toodet, mis on koondatud Juurika nime kandvasse perekonda. Juurikasai ja palaleivakesed sisaldavad pastinaaki, porgandit, peeti ja ube.

Viimasel ajal teevad lihatööstused ühelt poolt aina suurema lihasisaldusega tooteid ja teisalt arendavad ka köögiviljadega sortimenti.

Rakvere kaubamärgi all on juba pool aastat müügil olnud kaht sorti köögiviljadega lihapallid.

Ka teine suur lihatööstus, Valgas asuv Atria on köögivilja ja liha kokku pannud ning pakub hakklihasegu, kus 20 protsenti porgandit.

Kui magusates piimatoodetes kasutatakse tavaliselt marju ja puuvilju, siis nüüd ka köögivilju. Farmi piimatööstuse ühes jogurtismuutis on spinatit ja Valio jogurtijoogis kurki.