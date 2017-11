HOMSES MAALEHES: Ülereguleeritud liikluskorraldus paneb bussijuhid vanduma

Ristmike ehitamisel ja uuendamisel või siis ristmikel liikluskorra sätestamisel on sageli unustatud bussijuhid, kes seal pika bussiga manööverdades peavad hiljem hakkama saama.

„Aina enam mõeldakse viimastel aastatel liikluskorralduse juures sõiduautode peale, mõtlemata, et palju osaleb liikluses ka suuri autosid, sealhulgas busse,“ leiab staažikas bussijuht Sulev Koppel Eesti Bussi OÜst.

12meetrise Scania bussiga kaugliine sõitval sohvril on Eesti eri paigust tuua ka kamaluga näiteid. Olgu selleks kas või mõne aasta eest alanud ringristmike rajamise hullus.

„Kui selle ajani olid ringristmikud normaalses mõõdus, siis ühtäkki hakati uusi tehes neid kokku ja kokku pressima, on tegu, et neil bussiga pöörata saaks,“ ütleb ta, lisades, et enamasti oleks ruumi ka suurema ehitamiseks, kuid eks hoitakse ju kokku.