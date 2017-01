Kolmapäeval (1.02.) nihkub kõrgrõhuhari Eesti kohale. Kohati sajab nõrka lund või lörtsi, saarte rannikul võib ka tiba vihma tulla.

Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 0..-4, meretuulega rannikul kuni +1, päeval -1..+2°C.

Neljapäeval (2.02.) on Venemaa kohal kõrgrõhkkond ja selle serv ulatub Balti riikide kohale. Samal ajal avaldab Skandinaavia looderannikult survet madalrõhuala. Kahe rõhuala piirimail lõunakaare tuul tugevneb. Kohati võib veidi lund või lörtsi sadada. Õhutemperatuur on öösel -2..-7, rannikul võib olla 0°C lähedal, päeval 0..-3°C.

Reedel (3.02.) püsib Eesti kohal kõrgrõhkkonna loodeserv, samal ajal Soome kohale kandub väike hääbuv madalrõhkkond. Kohati sajab vihma ja lörtsi. Puhub võrdlemisi tugev edela- ja lõunatuul. Õhutemperatuur on öösel 0..-5, päeval -1..+1°C.

Laupäeval (4.02.) on Eesti kohal väheaktiivne rõhuväli. Kohati võib veidi lund ja lörtsi sadada. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on öösel 0..-4, saarte rannikul kuni +1, päeval -1..+1°C.

Pühapäeval (5.02.) tugevneb Põhja-Venemaa kohal kõrgrõhkkond ja Läänemere poolt avaldab survet madalrõhuala. Kahe rõhuala piirimail sajab kohati nõrka lund ning kagu- ja idatuul tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 0..-4, saartel kuni +1, päeval -3..+1°C.

Esmaspäeval (6.02.) tugevneb kõrgrõhkkonna mõju. Ilm on enamasti sajuta ja taevas järk-järgult selgineb. Kagutuul on öösel veel tugev, päeval nõrgeneb. Õhutemperatuur on -2..-7, Ida-Eestis kuni -10°C.

Teisipäev (7.02.) tuleb kõrgrõhkkonna vahetus läheduses sajuta ja nõrga lõunakaare tuulega. Tänastel andmetel kandub üle Eesti külm õhumass ja selgema taeva korral langeb õhutemperatuur öösel -6..-11, Ida-Eestis -15°C ümbrusse, päeval tõuseb -2..-7, Ida-Eestis -10°C-ni.

Allikas: Riigi Ilmateenistus