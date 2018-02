Hooldekeskus ja rahandusministeerium peavad Võisiku kodu projekti väljamaksetes kokkuleppele jõudma

Hilissügisel kahtlustas prokuratuur Eestisse mitmeid hooldekodusid rajanud Lõuna-Eesti Hooldekeskuse AS-i juht Vambola Sipelgat soodustuskelmuse toimepanemises ning seetõttu peatas rahandusministeerium Võisiku kodu rajamise maksed.

Hooldekeskuse vaidlustas ministeeriumi otsuse ning Tallinna halduskohus nõustus keskuse seisukohaga, tehes 8. veebruaril otsuse peatada Rahandusministeeriumi välisvahendite osakonna juhataja asetäitja 10. novembri otsuse kehtivus.

“Meil on hea meel, et kohus otsustas rahandusministeeriumi otsuse kehtivuse peatada,“ sõnas Lõuna-Eesti Hooldekeskuse juhatuse liige Ülo Tulik. „Olime algusest peale kindlad, et rahandusministeeriumi ametnikud tegid otsuse juhtumit piisavalt analüüsimata ja eri argumente kaalumata. Näiteks jätsid nad tähelepanuta avaliku huvi, mida maksete peatamise otsusega kahjustatakse. Praegu on veel võimalik Võisiku projektiga jätkata.“

Kohus andis hooldekeskusele ja rahandusministeeriumile kohtuvälise kompromissi leidmiseks aega 22. veebruarini. „Kui maksed taastatakse, jõuame me kokkulepitud taristu peaaegu õigeks ajaks valmis ja sotsiaalhoolekandeteenuste osutamine on võimalik nii, nagu algselt planeeritud,“ sõnas Tulik.

Kui maksed ei taastu, võib Lõuna-Eesti Hooldekeskuse AS sattuda makseraskustesse, sest koostööpartneritele pole võimalik juba tehtud ja pooleliolevate tööde eest tasuda.

Hooldekeskuse pankrot toob omakorda kaasa selle, et praegu nende poolt majutatavad 700 patsienti satuvad Tuliku sõnul piltlikult öeldes tänavale ja riik peab korraldama nende paigutamise asutusse, kus on tagatud neile vajalikud teenused.

Lõuna-Eesti Hoolekandekeskuse AS on tööandja ligi 250 inimesele.

MIS ON VÕISIKU KODU PROJEKT? Projekti kohaselt peab Lõuna-Eesti Hooldekeskuse AS rajama kaasaegsed 30-kohalised peremajad 240-le ööpäevaringsele teenusele jäävale inimesele, kes paigutatakse kaheksasse peremajasse.



Seitse maja rajatakse erinevatesse vallakeskustesse ning üks Tartust 3 km kaugusele Rahinge külla.



Valitud asukohtades on kas kohapeal või ühistranspordi abil kättesaadavad kõik olulised avalikud teenused. Samuti on loodud eeldused ning võimalused erivajadusega inimeste aktiveerimiseks ning sisenemiseks tööturule.



Loodavate peremajade sihtrühmaks on suurema toetusvajadusega ööpäevaringsel teenusel olevad psüühilise erivajadusega inimesed. Uute peremajade valmimisel luuakse Eesti eri paigus kokku ka ligi 100 uut töökohta.