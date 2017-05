Hülgejahihooaeg algas, aga miks teda toidulaual pole?

Hallhüljest tohib hooajaliselt küttida juba teist aastat, kuid siiski jõuab hüljes toiduhuvilise lauale vaid lähitutvuste kaudu.

Praegu elutseb Läänemeres ligikaudu 30 000 hallhüljest, kellest tänavu lubab keskkonnaamet jahimeestel küttida 45 isendit, seda peamiselt traditsioonide taaselustamiseks.

Siiski on paaril viimasel aastal kütitud vaid osake lubatud kvoodist. Näiteks möödunud aastal kütiti üheksa hüljest lubatud 42st.

Hiiumaa Pähkli talu perenaine ja vabakutseline kokk Heli Hahndorf on hallhüljest valmistanud ja ütleb, et maitse on huvitav, midagi kala ja liha vahepealseta.

