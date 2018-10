HULL LUGU | Rahulikus Helmes murti kuuridesse ning võeti pea igalt majaelanikult midagi

Teisipäeva hommikul astus Helme mõisahoone taha jääva Karja tänava kortermajas elav vana mees toast välja ning leidis, et kuuride lukud on lõhutud ning eemal vedeleb paar jalgrattaraami, millel rattad küljest võetud.

Mehe enda ratas oli alles, ent hea rattakott oli raami küljest kadunud. Üldiselt valitsevat seal kandis tasakaal ning rataste suhtes kehtib jagamismajandus. Mees kirjeldab:

"Ei pane siin ratast keegi lukku, ei pane kuurigi. Kes tahab Tõrvas viina või leiva järel käia, võtab ja toob siis tagasi. Kõige pikemalt oli ta mul kolm päeva sõidus. Siis toodi tagasi ja pandi kenasti kuurigi. Alati on nii," kõlab mõnusa jutuga pika habemega mehe kirjeldus. Pildile ta jääda ei soovi, see pole talle lapsest saati meeldinud.

Kortermaja üldjuhul lukustatud kuurid on kõik ühe eterniitkatuse all hoones, mis seisab kohe Valga-Pärnu maantee ääres. Iga sagimine kuuri juures on näha nii kortermaja tagumistest akendest kui ka suure tee pealt. Ent öistel varastel see kutsetöö tegemist ei takistanud.

Sellega rikuti rahu, mis naabermajas elava vanadaami sõnul oli kestnud juba aastakümneid. Samas kuigi murelikuks see teda ei tee.

Proua räägib, et kunagi oli trepikodadest, keldritest ja kuuridest palju rohkem võtmisi - rattaid, suusapaare ja kõike muud, mida ainult kätte saadi. Toona olid vargakommetega mehed kõigile üldjoontes teada, ent nüüd on vanad pahategijad juba ammu surnud ning alevikuelu rahulik.

Miks valiti välja koht, mis pole ammu varastele huvi pakkunud? Kohalikel on üks oletus, mida tutvustab seesama habemikust mees.