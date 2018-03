HUMALARIKAS PILDIGALERII | Täna selguvad Kadrinas maarahva lemmikkäsitööõlled

Erižürii mekib ka EV100 sünnipäevaks pruulitud humalanesteid, et nende hulgastki parim välja selgitada.

Täna, laupäeval, 17. märtsil korraldab Kadrina Saunaklubi kohalikus rahvamajas juba viienda Eesti väikepruulikodade õllede testimise nimega „Kadrina Hää Õlu 2018,” kus käsitööõllede tippmargid valib välja maarahva esindus koos rahvusvahelise žüriiga - liikmeid on Taanist, Moldovast, Ukrainast, Soomest.

Eestist on hindajatega esindatud nii Kadrina kui ka Rakvere kant, lisaks Sonda, Ambla, Uljaste, Hõbeda, Kihlevere, Saku, Tartu, Tapa. Testijate enam kui 60-liikmelist seltskonda juhib politoloogist õlleguru Karmo Tüür õlleklubist Gambrinus. Ürituse üldjuhiks ja ka käivitajaks on läbi aastate olnud Lootusvälja talu peremees Kadrina Saunaklubi president, birofiil Ülo Kais.

Kadrinas tuleb hindamisele Eesti 18 tootja 18 käsitööõlut, vastavalt väikepruulikoja soovile kas siis kerges või raskes kategoorias. Lisaks mekib erižürii EV100 erilisi sünnipäevaneisteid, et nende hulgastki parim selgitada.

Nagu ka varasemail aastail löövad üritusel tegusalt kaasa kohalikud taidlejad, sel korral on kohal lõõtspillimees Kalev Pallon aasta külast – Läsna-Loobult. Rääkimata tantsulisest üllatusest tantsuklubilt Cadencia. Kadrina Maanaiste Selts aga avab spetsiaalselt testijate jaoks oma kaupluse pakkudes humalanestete vahelduseks käsitööleibu ja muid küpsetisi, snäkke.

Kohalik IT ja toiduspetsialist Aare Purk, kes on palju kodumaiseid ja rahvusvahelisi tiitleid võitnud BBQ tiimi Gurmee Gala liige pakub testijaile mekkimiseks aga õlleteemalisi suupisteid ja vaagnatäit liha kastmega, millega küpsetatud liha on võitnud BBQ MM'il esikoha.

Laudadelt leiab ka Kadrina vallas Hõbedal valminud käsitöö kitsepiimajuustusid.

Klaaasikunstnik Riho Hüti valmistatud klaaasist õllemedalite jagamisele järgneb osalejaile ja huvilistele prii õhtu Kadrina saunas.

Maalehe galerii fotodel on jäädvustused hetki varasematest Kadrina „Hää õlu” konkurssidest läbi viie aasta ja ka võiduõlledest.

Uus galerii uute emotsioonide ja võitjatega tuleb veebi peagi.