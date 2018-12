Humorist Jüri Paeti 2018. aasta nutikaimad paetismid

Majandus

Eestis on majandus nii kiire olnud, et see ei jõua enam kasvule järele.

Teise pensionisamba raha eest saab parimal juhul kaks hammast.

Haigekassa nõukogu liikmed tegid endale korraliku rahasüsti.

Kui riigieelarve on tasakaalus, siis elanike eelarve on tasakaalust väljas.

Kartulikasvatajate äri sõltub sellest, kui palju riik neid koorib.

Need, kelle palk jääb alla keskmise, saavad mitte palka, vaid vaevatasu.

Eesti eeskujul korraldati ülemaailmne koristuspäev. Taani seevastu on alustanud laiaulatuslikku rahapesu.

Kas töökoha leidmise eest saab leiutasu?

Kui saaks söömata hakkama, siis ei saakski aru, et toiduhinnad aina tõusevad.

Autor: Erki Evestus

Poliitika

Kui kevadistel valimistel peaks Eesti 200 ebaõnnestuma, siis tullakse järgmisel korral välja uue nimega: Eesti 300.

Putinil on alati trump taskus.

Idapiiri väljaehitamise maksumus on piiritu.

Kui Barutost saab pärast valimisi maaeluminister, siis näitab see, et kel jõud, sel võim.

Äärmuslased ei lepi sellega, et teedel võib esineda musta jääd. Nõuavad, et jää oleks valge.

Rändeleping rändab valitsusest parlamenti ja sealt omakorda valitsusse tagasi.

Osa inimesi soovib Eesti lipule risti peale tõmmata.

Seoses andmekaitse seadusega ei tohi enam ajalehtedes surmakuulutusi avaldada.

Tallinna–Tartu maantee neljarealiseks tegemine ei tohiks olla probleem – tuleb tõmmata paar joont maanteele juurde.

Passi saamisel tuleb tükk aega järjekorras passida.

Peatselt jõustub tasuta transpordi kasutamise seadus. Esialgu hakkavad tasuta sõita saama ainult bussijuhid.

Pärast Reformierakonna uue esimehe valimist on oodata järelkaja.

